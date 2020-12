“Perchè è finita con Ariadna Romero?”, Pierpaolo Pretelli svela se è ancora innamorato (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli finalmente ha fatto il punto della situazione svelando perché è finita con Ariadna Romero e cosa ha intenzione di fare al momento nella Casa del Grande Fratello Vip insieme a Giulia Salemi, il suo nuovo flirt tra le quattro mura più spiate d’Italia. Pierpaolo Pretelli racconta come è finita con Ariadna Romero Questa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 dicembre 2020)finalmente ha fatto il punto della situazionendo perché ècone cosa ha intenzione di fare al momento nella Casa del Grande Fratello Vip insieme a Giulia Salemi, il suo nuovo flirt tra le quattro mura più spiate d’Italia.racconta come èconQuesta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

