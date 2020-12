Dayane Mello fa un’altra pessima battuta sul peso di Mario Ermito (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Che Dayane Mello abbia una ossessione per la magrezza è cosa abbastanza palese, sotto gli occhi di tutti. E le sue non sono battute sul peso altrui. Perchè una volta la battuta ci può stare, due volte anche, ma quando si continua a lanciare bordate di questo genere, allora vuole dire che c’è qualcosa che non va. Nella casa del Grande Fratello VIP 5 Dayane sembra essere davvero ossessionata dalla forma fisica degli altri inquilini. Ed è sempre pronta a far notare i chili di troppo o qualcosa che non va. Lo ha fatto con Rosalinda, arrivando persino a imitarla, come se fosse grossa e brutta, solo perchè stava mangiando delle uova con il bacon ( e non era la prima volta in cui usava quei toni con una ragazza che tra l’altro ha combattuto l’anoressia). Oggi pomeriggio si è resa protagonista di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cheabbia una ossessione per la magrezza è cosa abbastanza palese, sotto gli occhi di tutti. E le sue non sono battute sulaltrui. Perchè una volta laci può stare, due volte anche, ma quando si continua a lanciare bordate di questo genere, allora vuole dire che c’è qualcosa che non va. Nella casa del Grande Fratello VIP 5sembra essere davvero ossessionata dalla forma fisica degli altri inquilini. Ed è sempre pronta a far notare i chili di troppo o qualcosa che non va. Lo ha fatto con Rosalinda, arrivando persino a imitarla, come se fosse grossa e brutta, solo perchè stava mangiando delle uova con il bacon ( e non era la prima volta in cui usava quei toni con una ragazza che tra l’altro ha combattuto l’anoressia). Oggi pomeriggio si è resa protagonista di ...

