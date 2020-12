Uomini e Donne, Salvatore Angelucci rompe il silenzio: “Con Alessandra Gallocchio è finita, ecco perché” (Di domenica 27 dicembre 2020) L'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato con la compagna: i rumors recenti hanno trovato conferma nello stesso deejay che ha parlato dell'addio consumatosi nei giorni scorsi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 27 dicembre 2020) L'ex tronista disi è lasciato con la compagna: i rumors recenti hanno trovato conferma nello stesso deejay che ha parlato dell'addio consumatosi nei giorni scorsi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Che gioia condividere il pranzo di #Natale, la tavola e le esperienze di vita con gli ospiti dell’Opera Cardinal Fe… - pdnetwork : Ha 94 anni, passava Natale da solo. Ha chiamato i carabinieri per fare un solo brindisi, per avere compagnia. La… - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - Luciana12827144 : @sole24ore ??ma bastaaaaaaa ?? noi donne sappiamo benissimo difenderci ?? anche perché ci sono un sacco di (uomini) ch… - Royal58673386 : RT @SexyConsolata: Salve, io mi reputo calda e insaziabile cerco sia uomini che donne. Se cercate relax, passione e spensieratezza con la m… -