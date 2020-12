Omicidio Ceravolo | recapitata lettera ai familiari

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) Unaè stataaidi Filippo, il 19enne che la sera del 25 ottobre 2012 fu ucciso per un errore. Il bersaglio infatti, non era lui, ma Emanuele Tassone, un esponente mafioso. Filippo, ignaro di tutto, gli aveva chiesto un passaggio perché la sua auto era rimasta in panne mentre rientrava dalla casa della sua fidanzata. Qualcuno ha esploso dei colpi di arma da fuoco contro l’auto di Tassone, colpi che però hanno invece raggiunto Filippo, lasciando invece il guidatore completamente illeso. Adesso unacontentente il nome di chi avrebbe sparato è stataai genitori. Nellaanche dettagli sull’agguato e sull’arma utlizzata. I genitori di Filippo l’hanno portata ai carabinieri, alla stampa hanno riferito ...