Globe Soccer Awards 2020 | Flick eletto come miglior allenatore

(Di domenica 27 dicembre 2020) L’del Bayern Monaco Hans-Dieterha vinto il premio didell’anno ai, la cui cerimonia è in corso di svolgimento ora a Dubai. Il tecnico vincitore dell’ultima Champions League ha superato gli altri due nominati, Jurgen Klopp e Gian Piero Gasperini. Foto: Twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GLOBE SOCCER AWARDS – Si sono appena conclusi i Globe Soccer Awards a Dubai. Di seguito, le premiazioni e i rispettivi vincitori: Allenatore dell’anno – Flick (Bayern Monaco) Allenatore del secolo – P ...(ANSA) – ROMA, 27 DIC – L’allenatore del Bayern Monaco Hans Dieter Flick è stato designato tecnico dell’anno ai Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di premiazione è in corso in Dubai. Flick, che all ...