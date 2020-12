Il Piccolo Principe in streaming gratuito domenica 27 dicembre (Di sabato 26 dicembre 2020) domenica 27 dicembre, ore 18IL Piccolo PrincipeLo spettacolo teatrale per famiglie in streaming gratuito Per EVENTI & RACCONTI – OGNI PASSO UNA SCOPERTA SOTTO LA NEVE domenica 27 dicembre sarà trasmesso in streaming gratuito su www.mymoncalieri.it il testo francese per l’infanzia più tradotto e più letto dalla sua pubblicazione: IL Piccolo Principe. IL Piccolo Principe Adattamento e regia di Sandra Bertuzzi, allestimento di Federico ZuntiniL’opera più conosciuta di Antoine de Saint-Exupéry, pubblicata per la prima volta nel 1943, fu un successo editoriale che interessò il mondo. Si tratta di una delle opere letterarie più celebri del XX ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 dicembre 2020)27, ore 18ILLo spettacolo teatrale per famiglie inPer EVENTI & RACCONTI – OGNI PASSO UNA SCOPERTA SOTTO LA NEVE27sarà trasmesso insu www.mymoncalieri.it il testo francese per l’infanzia più tradotto e più letto dalla sua pubblicazione: IL. ILAdattamento e regia di Sandra Bertuzzi, allestimento di Federico ZuntiniL’opera più conosciuta di Antoine de Saint-Exupéry, pubblicata per la prima volta nel 1943, fu un successo editoriale che interessò il mondo. Si tratta di una delle opere letterarie più celebri del XX ...

Lo spettacolo fa parte della rassegna online pensata da TeatroGruppo Popolare nell’ambito della stagione La Domenichina dei piccoli, con il contributo di Fondazione Cariplo ...

Cosa fare nel weekend. Cinque spettacoli teatrali per ragazzi gratuiti in streaming, dal 26 dicembre al 7 gennaio

Ogni passo una scoperta sotto la neve”: dalla fiaba tradizionale Tre Porcellini, all’opera letteraria più venduta al mondo Il Piccolo Principe; dalla favola popolare Il Gatto con gli Stivali, al ...

Lo spettacolo fa parte della rassegna online pensata da TeatroGruppo Popolare nell’ambito della stagione La Domenichina dei piccoli, con il contributo di Fondazione Cariplo ...Ogni passo una scoperta sotto la neve”: dalla fiaba tradizionale Tre Porcellini, all’opera letteraria più venduta al mondo Il Piccolo Principe; dalla favola popolare Il Gatto con gli Stivali, al ...