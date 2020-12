Il Giappone chiude le frontiere per Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ilnon consentirà l’ingresso nel paese agli stranieri a partire da lunedì per contrastare la diffusione del-19. Il provvedimento sarà in vigore fino alla fine di gennaio. Lo ha comunicato il governose, riferisce l’agenzia Nikkei. Sarà consentito il rientro nel paese ai cittadinisi e agli stranieri che vivono in. A Tokyo continuano a salire le infezioni di, mentre si fanno preoccupanti gli ultimi sviluppi sulla variante inglese del virus intercettata ieri per la prima volta in, e che oggi ha fatto segnare altri due casi. Il governo metropolitano ha segnalato 949 positività nella giornata di oggi, superando le 888 di venerdì, e portando la somma complessiva nella capitale a 55.812: la più alta di tutte le 47 ...