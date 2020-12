Il Grande Fratello Vip 2020 non va in onda | perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 dicembre 2020)Vipnon va in, ilstasera, 25 dicembre, su Canale 5 non va inla puntata delVip? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma condotto da Alfonso Signorini si ferma solo per il giorno di festa. “A Natale non andremo chiaramente in– ha detto il conduttore nell’ultima puntata -, anche noi vogliamo mangiare il panettone con i nostri cari”. Stasera, al posto del reality show, andrà inil film “Un Natale da chef” con Massimo Boldi. Tuttavia, per chi non potrà fare a meno di seguire le vicende dei “Vipponi” reclusi nella casa più spiata d’Italia, ci sarà sempre ...