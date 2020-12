Variante Covid, la Cina sospende i voli da e verso il Regno Unito (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Stop ai voli da e per il Regno Unito. È quanto ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. Il timore delle autorità cinese è quello di una diffusione in Cina della Variante del Coronavirus individuata in Gran Bretagna. Lo stesso portavoce ha precisato che la misura verrà riesaminata alla luce degli sviluppi della situazione sanitaria. Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Stop aida e per il. È quanto ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. Il timore delle autorità cinese è quello di una diffusione indelladel Coronavirus individuata in Gran Bretagna. Lo stesso portavoce ha precisato che la misura verrà riesaminata alla luce degli sviluppi della situazione sanitaria.

