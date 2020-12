“Non sai chi sono io…”. Sonia Lorenzini, la frase gela la casa del GF Vip. Un geniale Tommaso Zorzi la ‘distrugge’ così (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sonia Lorenzini è stata una delle ultime concorrenti a entrare al Grande Fratello. Un ingresso decisamente ‘pesante’ soprattutto per uno dei vipponi che si trovava in casa: Tommaso Zorzi. Tra i due, infatti, non corre buon sangue e lo si è capito appena l’ex tronista di Uomini e Donne ha varcato la soglia della porta rossa. Tra i due c’è stato prima un battibecco che poi è sfociato in una vera e propria litigata. Tommaso ha accusato Sonia di aver sfruttato la loro antipatia per partecipare al programma di Canale 5, tirando fuori cose che per lui erano sepolte e inutili da riportare a galla. “Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà – aveva detto Sonia – Poi alla fine ricordati di un gesto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020)è stata una delle ultime concorrenti a entrare al Grande Fratello. Un ingresso decisamente ‘pesante’ soprattutto per uno dei vipponi che si trovava in. Tra i due, infatti, non corre buon sangue e lo si è capito appena l’ex tronista di Uomini e Donne ha varcato la soglia della porta rossa. Tra i due c’è stato prima un battibecco che poi è sfociato in una vera e propria litigata.ha accusatodi aver sfruttato la loro antipatia per partecipare al programma di Canale 5, tirando fuori cose che per lui erano sepolte e inutili da riportare a galla. “Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Sevenuta un motivo ci sarà – aveva detto– Poi alla fine ricordati di un gesto ...

rosmell08066373 : RT @easynot10: Stefania: amore avete risolto? Rosalinda: abbiamo parlato, risolto è un parolone Stefania: io non posso vedervi separate cos… - pergliamicisa : RT @ant19mar: Sonia: “In un bar in Spagna quelli dietro di me avevano le olive perché erano famosi. Io ho detto ‘Non sai chi sono io.’” To… - wavesreche : RT @easynot10: Stefania: amore avete risolto? Rosalinda: abbiamo parlato, risolto è un parolone Stefania: io non posso vedervi separate cos… - easynot10 : Stefania: amore avete risolto? Rosalinda: abbiamo parlato, risolto è un parolone Stefania: io non posso vedervi sep… - Ryos_27 : @ManuRn9 @Fabio_Giordano @PinoDellinoci @stevecounz A chemio lo scrivi di proposito o non te ne rendi conto? Perché… -