Naufragio al largo della Tunisia | almeno 20 i morti

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tragedia in mare nel giornoVigilia di un Natale quanto mai surreale, avvolto da un clima di preoccupazione per l’emergenza sanitaria. È avvenuto questa mattina aldelle costeildi un’imbarcazione con a bordo un numero non definito di migranti che stavano viaggiando verso l’Italia. Immediato l’interventoGuardia Costiera: ci sono vittime. Migranti:a sud di Lampedusa,20 iUn dramma quello che si è consumato questa mattina al. È naufragata un’imbarcazione con a bordo migranti che si sono messi in mare per raggiungere l’Italia. Sembra che a bordonave viaggiassero ...