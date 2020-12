La reazione degli autori del Grande Fratello a “la uccido” di Samantha De Grenet

Leggi su biccy

(Di giovedì 24 dicembre 2020)Deun paio di giorni fa, dopo aver discusso con Stefania Orlando, si è lasciata andare ad uno sfogo con Sonia Lorenzini pronunciando una frase che potrebbe costarle una squalifica. “Quella Stefania, ndr non si deve proprio permettere. Non mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo ‘che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh, ma io ti. Adesso cacciatemi, ho detto che la. Non me ne frega nulla, non mi importa un ca**o, non me ne frega un cavolo”. Frase che ha causato un terremoto mediatico e che ha fatto parlare anche il profilo Twitter @Agent Beast, che in passato ha anticipato più mosse viste poi in scaletta alVip. “Valutazioni in corso per le parole di” – ha scritto – “Decisione a breve. Voci di corridoio: ...