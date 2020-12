Serie A, Inter e il sorpasso di natale. I bookies: “si può fare” (Di martedì 22 dicembre 2020) (Roma, 22 dicembre 2020) - Il Milan (2,25) rimane favorito in casa contro la Lazio (2,99), ma c'è il pareggio sulla lavagna dei bookmakers. I nerazzurri (1,59) avanti a Verona (Hellas a 5,75) per 6 tifosi su 10 Roma, 22 dicembre 2020 – Nella quattordicesima di campionato occhi ancora puntati sulla bagarre a distanza tra Milan e Inter. I rossoneri tornano a San Siro dopo la vittoria esterna col Sassuolo e sono a novanta minuti dal chiudere l'anno da primi della classe. Le quote premiano i padroni di casa, anche se non di molto: Milan a 2,25 e Lazio a 2,99. Nonostante tra le due formazioni ci siano dieci punti di distacco, l'ipotesi pareggio non è del tutto da escludere (3,55). Tra l'altro, la Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato di più in Serie A: ben 59 segni X nella storia, dato che fa propendere gli analisti per l'1-1 come esito ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) (Roma, 22 dicembre 2020) - Il Milan (2,25) rimane favorito in casa contro la Lazio (2,99), ma c'è il pareggio sulla lavagna dei bookmakers. I nerazzurri (1,59) avanti a Verona (Hellas a 5,75) per 6 tifosi su 10 Roma, 22 dicembre 2020 – Nella quattordicesima di campionato occhi ancora puntati sulla bagarre a distanza tra Milan e. I rossoneri tornano a San Siro dopo la vittoria esterna col Sassuolo e sono a novanta minuti dal chiudere l'anno da primi della classe. Le quote premiano i padroni di casa, anche se non di molto: Milan a 2,25 e Lazio a 2,99. Nonostante tra le due formazioni ci siano dieci punti di distacco, l'ipotesi pareggio non è del tutto da escludere (3,55). Tra l'altro, la Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato di più inA: ben 59 segni X nella storia, dato che fa propendere gli analisti per l'1-1 come esito ...

realvarriale : La nuova classifica della Serie A Milan 31 Inter 30 Napoli, Roma, Juve 24. Juve e Napoli una partita in meno. - CB_Ignoranza : Arrivato nell'estate del 1997 dal Barcellona, segnò 25 gol nella stagione d'esordio in Serie A e alzò al cielo la C… - Gazzetta_it : #Inter, nessuno come #Lukaku. Anche per l'Uefa è il re dei bomber 2020 - Biggiem12 : RT @IFTVofficial: Updated Serie A table Milan: 31 Inter: 30 *Juventus: 24 *Napoli 24 Roma: 24 Sassuolo 23 *Atalanta 21 * Game in hand - CiroArmenio : RT @realvarriale: La nuova classifica della Serie A Milan 31 Inter 30 Napoli, Roma, Juve 24. Juve e Napoli una partita in meno. -