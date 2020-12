Niente task force | il premier Conte accontenta Renzi per ora

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – “Non si parla più di task force, non ci sono emendamenti in legge di bilancio… oggi c’è un passo avanti. Sul Recovery fund Italia Viva presenterà un proprio documento. Quando la discussione avrà un termine? Nei primi giorni della settimana prossima”. Così la ministra di Italia Viva, Teresa Bellanova, dopo due ore di faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte. Se confermato, è il primo passo indietro, o di lato, fatto da Conte per rimettere tutta la coalizione sul binario giusto e non farla deragliare. Ma non finisce qui, perché mentre la delegazione era riunita a Palazzo Chigi per la riunione , il leader Matteo Renzi sfornava l’altra richiesta: bisogna prendere i 36 miliardi del Mes per la nostra sanità, un tema che fa salire il sangue agli occhi a tutto il M5S.