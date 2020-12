Ivrea, uomo si suicida durante una videochiamata con la figlia piccola (Di martedì 22 dicembre 2020) Un uomo di 53 anni si suicida sparandosi durante una videochiamata con la figlia di sei anni. Il terribile gesto è stato considerato una vendetta nei confronti dell’ex moglie dalla quale si era separato. Il fatto è avvenuto in un piccolo paese vicino Ivrea, in provincia di Torino. suicida in videochiamata Il 53enne era stato denunciato circa un anno fa dalla ex moglie a causa di numerosi maltrattamenti. Dopo la segnalazione era scattato il codice rosso. La scorsa estate la moglie e i tre figli avevano lasciato la casa recandosi in una comunità protetta. La tragedia è avvenuta domenica sera, quando l’uomo era collegato in via telematica con la figlia. Sul tavolo della propria abitazione è stato rinvenuto un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Undi 53 anni sisparandosiunacon ladi sei anni. Il terribile gesto è stato considerato una vendetta nei confronti dell’ex moglie dalla quale si era separato. Il fatto è avvenuto in un piccolo paese vicino, in provincia di Torino.inIl 53enne era stato denunciato circa un anno fa dalla ex moglie a causa di numerosi maltrattamenti. Dopo la segnalazione era scattato il codice rosso. La scorsa estate la moglie e i tre figli avevano lasciato la casa recandosi in una comunità protetta. La tragedia è avvenuta domenica sera, quando l’era collegato in via telematica con la. Sul tavolo della propria abitazione è stato rinvenuto un ...

__santino992 : RT @ultimenotizie: A #Ivrea, un 53enne si è sparato alla tempia durante una videochiamata con la figlia di 6 anni per punire l'ex compagna.… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: A #Ivrea, un 53enne si è sparato alla tempia durante una videochiamata con la figlia di 6 anni per punire l'ex compagna.… - scuroscuroscuro : RT @ultimenotizie: A #Ivrea, un 53enne si è sparato alla tempia durante una videochiamata con la figlia di 6 anni per punire l'ex compagna.… - ultimenotizie : A #Ivrea, un 53enne si è sparato alla tempia durante una videochiamata con la figlia di 6 anni per punire l'ex comp… - PalermoToday : L'uomo che si uccide in video davanti alla figlia -