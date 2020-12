Grande Fratello Vip 5, 28^ Puntata: Cristiano Malgioglio In Lacrime! (Di martedì 22 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, 28^ Puntata: tante belle sorprese, discussioni, chiarimenti. Il panettone per Cristiano Malgioglio e i canti natalizi insieme ad Arisa e Alberto Urso. Poi il risultato del televoto e le nuove immancabili nomination. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. Grande Fratello Vip 5, 28^ Puntata: Arisa arriva in casa e fa mangiare il panettone a Malgioglio! Alfonso Signorini apre la Puntata del Grande Fratello Vip 5 in pieno stile natalizio, con tanti di cappelli di Babbo Natale. Poi si collega in casa per salutare i nominati elegantissimi in passerella. Al televoto ci sono: Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 22 dicembre 2020)Vip 5, 28^: tante belle sorprese, discussioni, chiarimenti. Il panettone pere i canti natalizi insieme ad Arisa e Alberto Urso. Poi il risultato del televoto e le nuove immancabili nomination. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5.Vip 5, 28^: Arisa arriva in casa e fa mangiare il panettone a! Alfonso Signorini apre ladelVip 5 in pieno stile natalizio, con tanti di cappelli di Babbo Natale. Poi si collega in casa per salutare i nominati elegantissimi in passerella. Al televoto ci sono: Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, ...

