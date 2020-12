Facebook, limite sull’accesso a comunicazioni: timori per l’abuso di minori (Di martedì 22 dicembre 2020) D’oggi in poi, Facebook ed altri gruppi subiranno limitazioni riguardo l’accesso a comunicazioni private: si teme per la possibilità di un aumento degli abusi sui minori D’oggi in poi, Facebook ed altri gruppi subiranno delle limitazioni nell’accesso a comunicazioni private. Questo significa che potranno essere carpiti un numero minore di dati a protezione della privacy L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) D’oggi in poi,ed altri gruppi subiranno limitazioni riguardo l’accesso aprivate: si teme per la possibilità di un aumento degli abusi suiD’oggi in poi,ed altri gruppi subiranno delle limitazioni nell’accesso aprivate. Questo significa che potranno essere carpiti un numero minore di dati a protezione della privacy L'articolo proviene da Inews.it.

D’oggi in poi, Facebook ed altri gruppi subiranno limitazioni riguardo l’accesso a comunicazioni private: si teme per la possibilità di un aumento degli abusi sui minori D’oggi in poi, Facebook ed ...

Direttiva ePrivacy, Facebook disattiva alcune funzionalità

Le nuove regole europee per la privacy impongono diversi limiti all’uso dei dati da parte dei servizi ... Gli utenti che usano le app Facebook, Messenger e Instagram vedranno invece un avviso del ...

Direttiva ePrivacy, Facebook disattiva alcune funzionalità

Le nuove regole europee per la privacy impongono diversi limiti all'uso dei dati da parte dei servizi ... Gli utenti che usano le app Facebook, Messenger e Instagram vedranno invece un avviso del ...