Decreto Milleproroghe, pedaggi autostradali fermi fino a luglio. Stop per tutto l’anno a nuovi permessi per la ricerca di idrocarburi (Di martedì 22 dicembre 2020) Come ogni fine d’anno, sul tavolo del Consiglio dei ministri arriva il Decreto Milleproroghe che allontana una serie di scadenze. E dentro finiscono anche stavolta i capitoli più svariati, dallo Stop al rincaro dei pedaggi autostradali alla sospensione per un anno di nuovi permessi di ricerca di idrocarburi. Visto però il ritardo nella presentazione – che va di pari passo con quello sulla manovra – la bozza del provvedimento è piuttosto smilza, diciotto pagine e 22 articoli che mercoledì pomeriggio alle 16 finiranno sul tavolo del consiglio dei ministri. Chi fa domanda per la patente di guida ha poi un anno di tempo per fare l’esame e conseguirla. Ci sarà tempo fino a luglio 2021 per “perfezionare” i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Come ogni fine d’anno, sul tavolo del Consiglio dei ministri arriva ilche allontana una serie di scadenze. E dentro finiscono anche stavolta i capitoli più svariati, dalloal rincaro deialla sospensione per un anno dididi. Visto però il ritardo nella presentazione – che va di pari passo con quello sulla manovra – la bozza del provvedimento è piuttosto smilza, diciotto pagine e 22 articoli che mercoledì pomeriggio alle 16 finiranno sul tavolo del consiglio dei ministri. Chi fa domanda per la patente di guida ha poi un anno di tempo per fare l’esame e conseguirla. Ci sarà tempo2021 per “perfezionare” i ...

