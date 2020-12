Claude Brasseur | morto l' attore de Il Tempo delle Mele

EzioGreggio : Morto Claude Brasseur, grande attore, persona molto affabile. Ho avuto il piacere di premiarlo al Monte Carlo Film… - SkyTG24 : Morto l'attore Claude Brasseur, il 'papà' del Tempo delle Mele: aveva 84 anni - Corriere : È morto Claude Brasseur, fu papà di Sophie Marceau nel «Tempo delle mele» - babyzenzy : RT @RepSpettacoli: Francia, muore l'attore Claude Brasseur. Era il papà di Sophie Marceau nel film cult 'Il tempo delle mele' [aggiornament… - couttetlovera : RT @Corriere: È morto Claude Brasseur, fu papà di Sophie Marceau nel «Tempo delle mele» -

Ultime Notizie dalla rete : Claude Brasseur

La Francia piange Claude Brasseur. L’attore francese che in oltre 60 anni di carriera ha recitato in oltre 110 film è scomparso all’età di 84 anni. Ricordato per moltissimi ruoli fu il padre di una ...Spettacoli e Cultura - Molto famoso in patria e figlio d'arte è mancato all'età di 84 anni. Prima il teatro, dove aveva cominciato come comico, poi un lunga car ...