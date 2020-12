Zoff: «Scudetto? Juve più dell’Inter ma tante pretendenti» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dino Zoff ha commentato il decennale della scomparsa di Enzo Bearzot e fa anche il suo personale pronostico sullo Scudetto. Le sue parole Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di Radio Uno, ha ricordato Enzo Bearzot nel decennale della sua scomparsa ed ha parlato anche di Nazionale e Scudetto. Le dichiarazioni riportate da Il Corriere dello Sport. BEARZOT – «Era una persona perbene, che ci ha lasciato cose importanti. Un uomo di coraggio, onestà, sincerità, che ha vinto. Le prerogative per un ricordo indelebile ci sono tutte». NAZIONALE – «La nostra Nazionale sta bene, i numeri sono numeri: possiamo parlare di giochisti e non giochisti ma i risultati stanno nei numeri e la Nazionale di Mancini ha fatto una strada straordinaria e ha tutte le caratteristiche per fare bene. Saranno Europei anomali visto che si giocherà ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dinoha commentato il decennale della scomparsa di Enzo Bearzot e fa anche il suo personale pronostico sullo. Le sue parole Dino, intervenuto ai microfoni di Radio Uno, ha ricordato Enzo Bearzot nel decennale della sua scomparsa ed ha parlato anche di Nazionale e. Le dichiarazioni riportate da Il Corriere dello Sport. BEARZOT – «Era una persona perbene, che ci ha lasciato cose importanti. Un uomo di coraggio, onestà, sincerità, che ha vinto. Le prerogative per un ricordo indelebile ci sono tutte». NAZIONALE – «La nostra Nazionale sta bene, i numeri sono numeri: possiamo parlare di giochisti e non giochisti ma i risultati stanno nei numeri e la Nazionale di Mancini ha fatto una strada straordinaria e ha tutte le caratteristiche per fare bene. Saranno Europei anomali visto che si giocherà ...

sportli26181512 : Zoff: 'Bearzot persona perbene. Scudetto? Juve in pole': Ecco le parole dell'ex portiere della Juve e della Naziona… - ItaSportPress : Zoff: 'Scudetto? La Juventus in primis. Poi...' - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Zoff: 'Scudetto? Juve favorita, se la giocherà con l'Inter' - MCalcioNews : Zoff sullo scudetto: 'Juve favorita, se la giocherà con l'Inter' ? - calciomercatoit : ???#SerieA, la griglia di #Zoff: 'C'è la #Juve in primis, poi l'#Inter e il #Milan che sta facendo grandi cose'. -