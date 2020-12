Variante Covid, pericolo nuova ondata in Italia. Speranza: “Stop ai voli. Non abbiamo altra scelta” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel Regno Unito, dopo il lockdown duro nazionale, ha registrato 36mila casi di Covid-19 in 24 ore. È questo il dato che preoccupa il ministro della Salute Roberto Speranza, che ieri, a causa della notizia della nuova Variante del virus, ha deciso il blocco dei voli dal Paese e tamponi e quarantena per chi è rientrato dal Regno Unito in Italia da meno di 14 giorni. Ma sulla nuova Variante, la cui presenza in Italia è stata documentata da un primo caso a Roma. il ministro non si fa illusioni: riuscire a tracciarla e contenerla è molto difficile. “Se da Wuhan il virus è arrivato, senza che ce ne accorgessimo, a Codogno e a Vo’ Euganeo, come possiamo non essere preoccupati da una Variante che parte da Londra? E con ogni ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel Regno Unito, dopo il lockdown duro nazionale, ha registrato 36mila casi di-19 in 24 ore. È questo il dato che preoccupa il ministro della Salute Roberto, che ieri, a causa della notizia delladel virus, ha deciso il blocco deidal Paese e tamponi e quarantena per chi è rientrato dal Regno Unito inda meno di 14 giorni. Ma sulla, la cui presenza inè stata documentata da un primo caso a Roma. il ministro non si fa illusioni: riuscire a tracciarla e contenerla è molto difficile. “Se da Wuhan il virus è arrivato, senza che ce ne accorgessimo, a Codogno e a Vo’ Euganeo, come possiamo non essere preoccupati da unache parte da Londra? E con ogni ...

