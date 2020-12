Ultime Notizie Roma del 21-12-2020 ore 09:10 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo la scoperta di una variante del covid si allunga la lista dei paesi che chiudo gli arrivi del Regno Unito compreso l’Italia la decisione è stata presa Ora anche da Canada rabbia su di te oggi vertice d’urgenza dei paesi europei johnson.com convoca il comitato cobra attesa a una conferenza stampa della MS Ma la mutazione non sembrerebbe alterare l’aggressività clinica del virus nella tua risposta ai vaccini II retta primi casi intanto anche in Italia un uomo rientrato a Roma dall’Inghilterra e la moglie vorrei misurami ed oggi sto per gli spostamenti fuori dalla propria regione con il da una nazionale che scatterà invece dal 24 ieri Ultima domenica di shopping prima della stretta anti covid Natale con città di nuovo affollate traffico sulle il rapporto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo la scoperta di una variante del covid si allunga la lista dei paesi che chiudo gli arrivi del Regno Unito compreso l’Italia la decisione è stata presa Ora anche da Canada rabbia su di te oggi vertice d’urgenza dei paesi europei johnson.com convoca il comitato cobra attesa a una conferenza stampa della MS Ma la mutazione non sembrerebbe alterare l’aggressività clinica del virus nella tua risposta ai vaccini II retta primi casi intanto anche in Italia un uomo rientrato adall’Inghilterra e la moglie vorrei misurami ed oggi sto per gli spostamenti fuori dalla propria regione con il da una nazionale che scatterà invece dal 24 ieri Ultima domenica di shopping prima della stretta anti covid Natale con città di nuovo affollate traffico sulle il rapporto ...

fanpage : #variantecovid Una buona notizia arriva dalla Germania - fanpage : ULTIM'ORA Vietato l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato nel Regno unito. La nuova ordinanza fir… - fanpage : Taglienti le parole pronunciate dal Pontefice durante l'Angelus di oggi. - cassaro1307 : RT @Corriere: «Il 30 dicembre o al massimo i primissimi giorni dell’anno» nuovo, «ma molto più probabilmente già il 30 dicembre», in Italia… - Muninchedda : RT @Corriere: «Il 30 dicembre o al massimo i primissimi giorni dell’anno» nuovo, «ma molto più probabilmente già il 30 dicembre», in Italia… -