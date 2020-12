San Ferdinando, sciopero alla tendopoli per la morte di un bracciante (Di lunedì 21 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – Stamattina i lavoratori ospiti della tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria), stanno scioperando per protestare dopo la morte di Gassama Gora, travolto di notte in un incidente stradale. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – Stamattina i lavoratori ospiti della tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria), stanno scioperando per protestare dopo la morte di Gassama Gora, travolto di notte in un incidente stradale.

