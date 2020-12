La Rolls Royce che ha bloccato Milano non era di Briatore, ma di un sosia (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Ma quale Flavio Briatore. Quello che ha bloccato Milano in Rolls Royce sono io!”. A rivelare il retroscena è il sessantunenne Luigi Proietti, famoso non solo come gallerista d’arte che opera tra il capoluogo lombardo, Roma e Cortina d’Ampezzo, ma anche per la grande somiglianza con il proprietario del Billionaire. “Mi scambiano ogni giorno per Flavio”, rivela a Leggo.it, ammettendo di averci pensato parecchio prima di ammettere la sua responsabilità. La somiglianza non è solo nei lineamenti del viso e nel modo i portare i capelli, ma anche nello stile: stessa montatura di occhiali con colori sgargianti e magliette a tinta unita. E, a quanto pare, anche stessa auto. Proietti infatti possiede una Rolls Royce nero opaca di cilindrata 6.700, anno di immatricolazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Ma quale Flavio. Quello che hainsono io!”. A rivelare il retroscena è il sessantunenne Luigi Proietti, famoso non solo come gallerista d’arte che opera tra il capoluogo lombardo, Roma e Cortina d’Ampezzo, ma anche per la grande somiglianza con il proprietario del Billionaire. “Mi scambiano ogni giorno per Flavio”, rivela a Leggo.it, ammettendo di averci pensato parecchio prima di ammettere la sua responsabilità. La somiglianza non è solo nei lineamenti del viso e nel modo i portare i capelli, ma anche nello stile: stessa montatura di occhiali con colori sgargianti e magliette a tinta unita. E, a quanto pare, anche stessa auto. Proietti infatti possiede unanero opaca di cilindrata 6.700, anno di immatricolazione ...

