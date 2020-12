“Dorothea Wierer è in crescita, speriamo non si ammali al WTC. Chapeau per Didier Bionaz!” ‘Bersaglio Mobile’ con Renè Laurent Vuillermoz (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di biathlon manda in archivio la sua prima fase e si appresta ad affrontare il meritato riposo natalizio. Durante la seconda tappa di Hochfilzen, quarto appuntamento stagionale, Dorothea Wierer si è trovata nuovamente a inseguire le scandinave, ma è comunque tornata sul podio. Tra gli uomini si sono confermate le difficoltà di Johannes Bø, il quale resta comunque leader della classifica generale, seppur senza dominare. Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto in compagnia dell’ex biathleta azzurro René Laurent Vuillermoz, nella quarta puntata della rubrica di approfondimento “Bersaglio Mobile”. René, pariamo dalle donne. Quali sono le tue impressioni sul secondo weekend di Hochfilzen?“Le scandinave hanno ancora un bel margine di vantaggio su Wierer e le norvegesi sono uscite ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di biathlon manda in archivio la sua prima fase e si appresta ad affrontare il meritato riposo natalizio. Durante la seconda tappa di Hochfilzen, quarto appuntamento stagionale,si è trovata nuovamente a inseguire le scandinave, ma è comunque tornata sul podio. Tra gli uomini si sono confermate le difficoltà di Johannes Bø, il quale resta comunque leader della classifica generale, seppur senza dominare. Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto in compagnia dell’ex biathleta azzurro René, nella quarta puntata della rubrica di approfondimento “Bersaglio Mobile”. René, pariamo dalle donne. Quali sono le tue impressioni sul secondo weekend di Hochfilzen?“Le scandinave hanno ancora un bel margine di vantaggio sue le norvegesi sono uscite ...

