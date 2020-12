Covid, sette positivi tra i passeggeri provenienti da Londra sbarcati a Capodichino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In relazione agli immediati controlli fatti scattare ieri all’aeroporto di Capodichino, sono stati sottoposti a tampone molecolare i 245 passeggeri sbarcati dai due voli provenienti da Londra. Di questi 7 sono risultati positivi. Il dato conferma l’importanza della tempestività dell’intervento di filtro effettuato, e la necessità di mantenere alto il livello di attenzione, di rigore e responsabilità nella nostra regione. Seguirà l’esame per la caratterizzazione della tipologia di coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In relazione agli immediati controlli fatti scattare ieri all’aeroporto di, sono stati sottoposti a tampone molecolare i 245dai due volida. Di questi 7 sono risultati. Il dato conferma l’importanza della tempestività dell’intervento di filtro effettuato, e la necessità di mantenere alto il livello di attenzione, di rigore e responsabilità nella nostra regione. Seguirà l’esame per la caratterizzazione della tipologia di coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

