Serie C, la Ternana pareggia con la Turris e manca il record: la striscia di vittorie si ferma a 11 (Di domenica 20 dicembre 2020) La Ternana ha pareggiato 2-2 in casa con la Turris e ha interrotto la striscia di undici vittorie consecutive. Un gol di Falletti ha salvato le Fere, che erano andate sotto 2-1 dopo l’iniziale vantaggio sempre a firma di Falletti. Dal 17 ottobre, la squadra di Cristiano Lucarelli non aveva fatto altro che vincere, eguagliando il record del Cittadella di Ezio Glerean nel 1999/2000 e quello della Reggina dello scorso campionato. Tuttavia la Ternana rimane in testa al girone C con sette punti di vantaggio sul Bari (che ha però una gara in meno). Foto: Dazn L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Lahato 2-2 in casa con lae ha interrotto ladi undiciconsecutive. Un gol di Falletti ha salvato le Fere, che erano andate sotto 2-1 dopo l’iniziale vantaggio sempre a firma di Falletti. Dal 17 ottobre, la squadra di Cristiano Lucarelli non aveva fatto altro che vincere, eguagliando ildel Cittadella di Ezio Glerean nel 1999/2000 e quello della Reggina dello scorso campionato. Tuttavia larimane in testa al girone C con sette punti di vantaggio sul Bari (che ha però una gara in meno). Foto: Dazn L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DueMondiNews : Falletti firma il pari #Ternana #Turris #SerieC - WiAnselmo : #SerieC , girone C: il Bari asfalta l'Avellino, Catania corsaro a Potenza. La Turris ferma la Ternana. Risultati e… - Mediagol : #SerieC , girone C: il Bari asfalta l'Avellino, Catania corsaro a Potenza. La Turris ferma la Ternana. Risultati e… - NewsTuttoC : Serie C, i risultati finali delle gare delle 15:00: la Ternana si ferma a 11 - sportavellino : Serie C, risultati 16° giornata gir.C - Pari Ternana, colpo Monopoli -