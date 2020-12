Niente Milan per Mandzukic: probabile incrocio con la Juve per il croato (Di domenica 20 dicembre 2020) Milan e Mandzukic a quanto pare molto vicini negli ultimi tempi, ma il croato ora pare aver trovato un’altra sistemazione. Il calvario dell’ex Juventus per giocare di nuovo a calcio sembra volgere al termine. L’attaccante croato che ha rescisso il contratto con l’ el-Duhail FC della Qatar Start League 6 mesi fa ed è in trattative avanzate con il Porto che è allenato da Sergio Conceicao. Una svolta cruciale, che porterebbe l’attaccante ad affrontare la sua ex squadra in Champions League. Sta per saltare Mandzukic al Milan La squadra portoghese sta ultimando di negoziare lo stipendio del giocatore, che è il principale ostacolo alla sua ufficializzazione. Mandzukic guadagnerà circa 2 milioni di euro netti a stagione e diventerebbe il nuovo punto di ... Leggi su bufale (Di domenica 20 dicembre 2020)a quanto pare molto vicini negli ultimi tempi, ma ilora pare aver trovato un’altra sistemazione. Il calvario dell’exntus per giocare di nuovo a calcio sembra volgere al termine. L’attaccanteche ha rescisso il contratto con l’ el-Duhail FC della Qatar Start League 6 mesi fa ed è in trattative avanzate con il Porto che è allenato da Sergio Conceicao. Una svolta cruciale, che porterebbe l’attaccante ad affrontare la sua ex squadra in Champions League. Sta per saltarealLa squadra portoghese sta ultimando di negoziare lo stipendio del giocatore, che è il principale ostacolo alla sua ufficializzazione.guadagnerà circa 2 milioni di euro netti a stagione e diventerebbe il nuovo punto di ...

