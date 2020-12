Akio Toyoda - "Le auto elettriche sono sopravvalutate, il settore collasserà" (Di domenica 20 dicembre 2020) "I veicoli elettrici sono sopravvalutati": lo ha detto nel corso di una conferenza stampa Akio Toyoda, numero uno della Toyota e presidente della Japan automobile Manufacturers Association. Il dirigente ha sottolineato, in particolare, "l'eccessivo clamore" sulle auto alla spina e la mancanza di adeguate valutazioni sulle conseguenze di una pervasiva adozione della mobilità a zero emissioni sul sistema economico giapponese. Sistema al collasso. Toyoda, innanzitutto, ha criticato i sostenitori dell'elettrico perché, nel valutare la sostenibilità di questa tecnologia, non prendono in considerazione le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla generazione di elettricità e, ancor di più, i costi sociali della transizione energetica. Inoltre, il presidente della Toyota ha fatto ... Leggi su quattroruote (Di domenica 20 dicembre 2020) "I veicoli elettricisopravvalutati": lo ha detto nel corso di una conferenza stampa, numero uno della Toyota e presidente della Japanmobile Manufacturers Association. Il dirigente ha sottolineato, in particolare, "l'eccessivo clamore" sullealla spina e la mancanza di adeguate valutazioni sulle conseguenze di una pervasiva adozione della mobilità a zero emissioni sul sistema economico giapponese. Sistema al collasso., innanzitutto, ha criticato i sostenitori dell'elettrico perché, nel valutare la sostenibilità di questa tecnologia, non prendono in considerazione le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla generazione di elettricità e, ancor di più, i costi sociali della transizione energetica. Inoltre, il presidente della Toyota ha fatto ...

vuilly : Akio Toyoda (presidente di Toyota) ha espresso forti critiche sulle vetture elettriche - - IZ2340SWL : Questo è quello che sostiene uno che di automobili 'non ne capisce niente' Poi ci sono quelli come @disinformatico… - Annathelion : RT @SalvaCostanzo: Ti ho pensato, @crialicata!!! Ahahah. Metti sempre in guardia su questa “ubriacatura” sull’ elettrico. - SalvaCostanzo : Ti ho pensato, @crialicata!!! Ahahah. Metti sempre in guardia su questa “ubriacatura” sull’ elettrico. - Rog_2 : RT @giuseppedeiaco: Auto elettrica, dopo Presidente Toyota Akio Toyoda, anche altri osservatori su questo mercato -