Torino, Giampaolo: 'Voglio gente disposta a tutto per i tre punti' (Di sabato 19 dicembre 2020) "C'è una bandiera da portare in alto, il resto non conta. Servono doti morali oltre a quelle professionali, bisogna lasciare in campo anche il sangue se occorre": Marco Giampaolo ricorre a immagini ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 dicembre 2020) "C'è una bandiera da portare in alto, il resto non conta. Servono doti morali oltre a quelle professionali, bisogna lasciare in campo anche il sangue se occorre": Marcoricorre a immagini ...

capuanogio : Sulla #gds il dossier degli errori arbitrali contro il #Torino. Un elenco definito “lungo e corposo” che avrebbe co… - TorinoFCFeed : Torino, Giampaolo: 'Voglio gente disposta a tutto per i tre punti' - sportli26181512 : Giampaolo: 'Voglio gente disposta a tutto per i tre punti. Sirigu? È stato esemplare': Giampaolo: 'Voglio gente dis… - Gazzetta_it : #Giampaolo: 'Voglio gente disposta a tutto per i tre punti. #Sirigu? È stato esemplare' #Torino - sportli26181512 : Torino, Giampaolo: 'Squadra non allo sbando, diamo il sangue': L'allenatore granata Marco Giampaolo ha dichiarato a… -