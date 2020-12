Sampdoria, Ranieri: “Quagliarella va tutelato. Candreva? Fatti nostri…” (Di sabato 19 dicembre 2020) Missione compiuta per la Sampdoria. I blucerchiati conquistano tre punti importantissimi contro il Crotone e si issa in decima posizione, continuando la sua scalata dopo la vittoria contro l'Hellas Verona.caption id="attachment 1054713" align="alignnone" width="3543" Ranieri, getty/captionLE PAROLE DI RanieriIl tecnico Claudio Ranieri analizza il risultato ai microfoni di Sky Sport: "Stavamo vincendo 2-0 e pressando bene. Non si può sempre rispondere colpo su colpo. Bisogna saper tenere meglio il pallino del gioco. Avremmo dovuto essere più attenti e sereni in occasione del rigore. Abbiamo ricominciato subito nella ripresa a spingere, ma avremmo dovuto essere più calmi. La squadra ultimamente è così, ma va bene. Siamo riusciti a fare punti pesanti fuori casa. Il Crotone riesce a giocare con ottime geometrie e si trova ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Missione compiuta per la. I blucerchiati conquistano tre punti importantissimi contro il Crotone e si issa in decima posizione, continuando la sua scalata dopo la vittoria contro l'Hellas Verona.caption id="attachment 1054713" align="alignnone" width="3543", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Claudioanalizza il risultato ai microfoni di Sky Sport: "Stavamo vincendo 2-0 e pressando bene. Non si può sempre rispondere colpo su colpo. Bisogna saper tenere meglio il pallino del gioco. Avremmo dovuto essere più attenti e sereni in occasione del rigore. Abbiamo ricominciato subito nella ripresa a spingere, ma avremmo dovuto essere più calmi. La squadra ultimamente è così, ma va bene. Siamo riusciti a fare punti pesanti fuori casa. Il Crotone riesce a giocare con ottime geometrie e si trova ...

