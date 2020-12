Processo Raggi, la sindaca di Roma è stata assolta anche in appello per il caso Marra. “Una mia vittoria, in tanti nel M5s riflettano” (Di sabato 19 dicembre 2020) assolta anche in appello. Si conclude così il Processo di secondo grado per Virginia Raggi, imputata a Roma per falso documentale in relazione alla nomina nel 2016 di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. La nomina venne poi ritirata. In primo grado Raggi era già stata assolta con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. La decisione della corte è stata accolta con un applauso dalle persone presenti in aula. Raggi, accompagnata dai difensori, gli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, al momento della lettura del dispositivo ha abbracciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020)in. Si conclude così ildi secondo grado per Virginia, imputata aper falso documentale in relazione alla nomina nel 2016 di Renato, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di. La nomina venne poi ritirata. In primo gradoera giàcon la formula “perché il fatto non costituisce reato”. La decisione della corte èaccolta con un applauso dalle persone presenti in aula., accompagnata dai difensori, gli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, al momento della lettura del dispositivo ha abbracciato ...

