(Di sabato 19 dicembre 2020) Lasi prepara al big match di domani contro il Napoli di Gattuso. Il tecnico dei biancocelesti, Simone, ha presentato la gara contro i campaniclassica conferenza stampa di vigilia: "Domani sarà una partita molto complicata, si affrontano due squadre forti chegrandi ambizioni. Sono convinto chedi testa, sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà con gliravvicinati. Il mio rinnovo? Ho parlato con Lotito, ma la firma non dipende dal mercato di gennaio. Il mio rapporto con il presidente va oltre tutto, lavoriamo insieme da 16 anni. Adesso pensiamo alla gara di domani, vogliamo far bene perchè nonaccontentarci di punto guadagnato con Verona e ...

Paroladeltifoso : Lazio-Napoli: Gattuso ha scelto, Inzaghi perplesso - ItaSportPress : Lazio, Inzaghi: 'Possiamo rientrare nella lotta per il vertice, i tanti impegni ci hanno frenato. Il rinnovo...' -… - solopallone : Lazio: Inzaghi 'Lotito chiede di più, ora reagire' - infoitsport : Lazio, fiducia per il recupero di Acerbi. Inzaghi: 'Ha dato buone risposte' - pasqualinipatri : Pancaro: “In Inzaghi rivedo Eriksson. Adesso la Lazio deve risalire la classifica” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

In casa Lazio c'e' anche la questione del rinnovo del tecnico, in scadenza a giugno prossimo, e del presunto malcontento del presidente Claudio Lotito dopo le partite contro Verona e Benevento in cui ...La Lazio, dopo il deludente pareggio contro il Benevento nel turno infrasettimanale, ritorna all'Olimpico dove lo scorso weekend è stata sconfitta dall'Hellas Verona. Gli impegni di Champions hanno so ...