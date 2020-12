Il grande cuore di Firenze: viaggio nella città solidale ai tempi del coronavirus (Di sabato 19 dicembre 2020) Firenze, 19 dicembre 2020 - Ancora una volta il grande cuore di Firenze torna alla ribalta dei riflettori con tante iniziative di solidarietà per le persone che, in un modo o in un altro, sono rimaste ... Leggi su lanazione (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 dicembre 2020 - Ancora una volta ilditorna alla ribalta dei riflettori con tante iniziative di solidarietà per le persone che, in un modo o in un altro, sono rimaste ...

matteosalvinimi : Grazie per questo splendido gesto di generosità e solidarietà. Onore alle donne e agli uomini della Polizia di Stat… - Ettore_Rosato : Una gran bella notizia per il nostro Paese. Grande soddisfazione per la liberazione dei nostri pescatori. Grazie di… - PietroMazzara : Un grande cuore del #Milan nel 2-2 con il Genoa, ma la gara di questa sera ha fatto capire ulteriormente come a gen… - Red01488207 : RT @matteosalvinimi: Grazie per questo splendido gesto di generosità e solidarietà. Onore alle donne e agli uomini della Polizia di Stato.… - nedacanyaman : RT @Barby745: Anche oggi ci lasci con un grande bagaglio di emozioni?? traguardi d'amore raggiunti seguendo il sentiero dell'anima e del cuo… -