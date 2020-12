Un Fatto Tuo Personale è il nuovo singolo di Fulminacci prima di Sanremo 2021 (video e testo) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il nuovo singolo di Fulminacci è Un Fatto Tuo Personale, in radio dal 18 dicembre. Il brano conta sulla produzione di Frenetik & Orang3 ed è rilasciato su etichetta (Maciste Dischi/Artist First). L’artista è stato appena annunciato come concorrente al prossimo Festival di Sanremo, nella Categoria Big, con il brano Santa Marinella. Del singolo in radio, Un Fatto Tuo Personale, ha raccontato: “Un Fatto Tuo Personale è il titolo della mia nuova canzone. L’ho scritta pensando alle persone, a quanto sia facile cadere nelle trappole dei pregiudizi, a quanto sia difficile ma necessario mettere in discussione certe convinzioni ricevute in eredità dalla storia. Ho avuto il piacere di affidare la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildiè UnTuo, in radio dal 18 dicembre. Il brano conta sulla produzione di Frenetik & Orang3 ed è rilasciato su etichetta (Maciste Dischi/Artist First). L’artista è stato appena annunciato come concorrente al prossimo Festival di, nella Categoria Big, con il brano Santa Marinella. Delin radio, UnTuo, ha raccontato: “UnTuoè il titolo della mia nuova canzone. L’ho scritta pensando alle persone, a quanto sia facile cadere nelle trappole dei pregiudizi, a quanto sia difficile ma necessario mettere in discussione certe convinzioni ricevute in eredità dalla storia. Ho avuto il piacere di affidare la ...

