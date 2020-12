Ultime Notizie Roma del 18-12-2020 ore 18:10 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano il direttore della MSC Europa lancia un appello restate a casa durante il Natale dice a prescindere dalle restrizioni alla mobilità adottate dai governi che c’è una differenza Per ciò che è permesso fare ciò che dovreste fare mentre si attende la scritta Antica vedi di fine anno che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri iniziato intorno alle 18 il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini sottolinea L’importante è avere la consapevolezza che serve grande rigore per evitare la terza Ondata Rezia consigliere del ministro della Salute avverte che il RT tende a non scendere più gli atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale se sono praticamente esauriti i biglietti per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano il direttore della MSC Europa lancia un appello restate a casa durante il Natale dice a prescindere dalle restrizioni alla mobilità adottate dai governi che c’è una differenza Per ciò che è permesso fare ciò che dovreste fare mentre si attende la scritta Antica vedi di fine anno che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri iniziato intorno alle 18 il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini sottolinea L’importante è avere la consapevolezza che serve grande rigore per evitare la terza Ondata Rezia consigliere del ministro della Salute avverte che il RT tende a non scendere più gli atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale se sono praticamente esauriti i biglietti per ...

