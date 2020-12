Sampdoria-Crotone, Ranieri: “Dimentichiamo Verona, è il momento di fare punti. Keita? Sarà convocato, ma…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) "E' il momento di fare punti. Sappiamo quanto ci manca il nostro pubblico, ma la situazione è questa: dobbiamo essere determinati come a Verona". Così il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri che, intervenuto ai microfoni della società, si è soffermato a parlare dell'importanza del match di domani contro il Crotone che darà la possibilità ai pitagorici di scalare qualche posizione in classifica in vista della fine il 2020. "La squadra di Stroppa gioca a calcio e molto bene: stupirà perché meriterebbe più punti di quelli che ha in classifica. E' una formazione che non mollerà ed è abituata a lottare, dovremo essere attentissimi se vogliamo fare risultato. Ci Sarà da soffrire per noi e anche per loro, poi vinca il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) "E' ildi. Sappiamo quanto ci manca il nostro pubblico, ma la situazione è questa: dobbiamo essere determinati come a". Così il tecnico dellaClaudioche, intervenuto ai microfoni della società, si è soffermato a parlare dell'importanza del match di domani contro ilche darà la possibilità ai pitagorici di scalare qualche posizione in classifica in vista della fine il 2020. "La squadra di Stroppa gioca a calcio e molto bene: stupirà perché meriterebbe piùdi quelli che ha in classifica. E' una formazione che non mollerà ed è abituata a lottare, dovremo essere attentissimi se vogliamorisultato. Cida soffrire per noi e anche per loro, poi vinca il ...

