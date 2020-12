Random in gara alla al 71° Festival della Canzone Italiana (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dicembre 2020 – Believe Artist Services annuncia che Random parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana, in gara nella categoria CAMPIONI, con il brano Torno a Te (Visory Records – under exclusive license to Believe). Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, non ancora ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi: i tre singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Sono un bravo Ragazzo un po’ fuori di Testa” contano un totale di 6 dischi di Platino. I brani sono tutti contenuti nell’EP “Montagne Russe”, uscito a giugno 2020 e rimasto nella top 10 della classifica FIMI/GfK Italia degli album più venduti per 6 settimane. Annunciate oggi due date del tour 2021, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dicembre 2020 – Believe Artist Services annuncia cheparteciperà al 71°, innella categoria CAMPIONI, con il brano Torno a Te (Visory Records – under exclusive license to Believe). Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali, non ancora ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi: i tre singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Sono un bravo Ragazzo un po’ fuori di Testa” contano un totale di 6 dischi di Platino. I brani sono tutti contenuti nell’EP “Montagne Russe”, uscito a giugno 2020 e rimasto nella top 10classifica FIMI/GfK Italia degli album più venduti per 6 settimane. Annunciate oggi due date del tour 2021, ...

