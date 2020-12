Fulminacci tra i big in gara a Sanremo 2021 con il brano “Santa Marinella”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020)è tra gli artisti innella categoria Campioni della 71^ edizione del Festival dicon il” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Tommaso Colliva. Con testo e musica di, “” segnerà l’esordio del cantautore sul palco del Teatro Ariston, nel corso della kermesse musicale italiana per eccellenza. E’ in radio l’ultimo singolo dell’artista, “Un fatto tuo personale” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Frenetik & Orang3. Insieme a “Canguro”, ilfarà parte del nuovo album dell’artista, in uscita nel!Non è esagerato affermare che le canzoni del giovane cantautore siano cariche di una più unica che rara ...