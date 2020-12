Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip, Signorini: 'Hai usato frasi sessiste, non possiamo passarci sopra' (Di sabato 19 dicembre 2020) . Durante la diretta della puntata di venerdì 18 dicembre è arrivata l'ufficiali. ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) . Durante la diretta della puntata di venerdì 18 dicembre è arrivata l'ufficiali. ...

trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - zazoomblog : Gf Vip Filippo Nardi squalificato: È un gioco stupido da collegio... - - #Filippo #Nardi #squalificato: #gioco - Stefy_Simonetti : RT @giuliawheeler: in un mondo di Filippo Nardi, sii Pierpaolo Pretelli. #gfivp - xizercul : RT @xflorenzistan: OVVIAMENTE NESSUNO DEGLI ALTRI PRENDE PAROLA PER DIFENDERE MARIA TERESA E DISSOCIARSI DA FILIPPO NARDI E SOPRATTUTTO CHI… -