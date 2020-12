Covid | focolaio al vertice UE | Macron positivo a contatto con capi di stato

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il presidente francese Emmanuelè risultatoal Coronavirus. Apprensione per chi è venuto acon lui durante ilUE. Emmanuel(Instagram)Il Coronavirus non risparmia nessuno, e lo abbiamo constatato in questi mesi. La Pandemia non fa distinzioni di alcun tipo, men che meno per status sociale o ricchezze proprie. Il virus c’è, è può colpire chiunque. L’ultimo personaggio pubblico di sostanziale importanza ad esserecolpito è il presidente francese Emmanuel. Nelle ultime ore, infatti, è stata comunicata la positività del presidente. Una notizia che ovviamente ha scosso tutta la Francia, ancora alle prese con dei numeri preoccupati riguardo l’emergenza sanitaria. Con l’arrivo del Natale ed il pericolo ...

FrancescaTGI : RT @ScuolaNoCovid: @MilaSpicola Magari fosse una novità! - ScuolaNoCovid : @MilaSpicola Magari fosse una novità! - mattinodipadova : Danilo Peruzzo, 90 anni, era stato dimesso da Camposampiero per volontà della famiglia. La figlia: sintomi comparsi… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Festa di compleanno diventa focolaio Covid a Vittoria - ilaria_nofasci : Che Bilancia,detenuto nel carcere di PD, sia morto di Covid mi sembra una cosa grave. Anche a disinteressarsi alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio

BariToday

Coronavirus. Tamponi rapidi e gratuiti in farmacia, si parte. In tutta l’Emilia-Romagna al via lunedì 21 dicembre la campagna di screening volontario voluta dalla Regione d’intesa con le Associazioni ...In talune Regioni rientrerebbero fra i soggetti destinatari delle prime dose anche gli ospiti delle “Residenze sanitarie per disabili” e dei “Centri diurni per disabili”, considerato l’alto rischio ...