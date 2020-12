Roma-Torino 3-1, granata travolti: Tabellino e Highlights (Di giovedì 17 dicembre 2020) La squadra di Gianpaolo in dieci dal 13?. Contro la sinfonia giallorossa l’orgoglio non basta Roma-Torino: Tabellino e Highlights Roma-Torino 3-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Roma-Torino: Tabellino e Highlights – Il Torino di Marco Gianpaolo prova a rilanciarsi all’Olimpico contro una Roma molto solida. I granata, a soli 6 punti in classifica e appaiati con il Crotone ultimo, devono assolutamente ritrovare qualche risultato utile e provare a strappare almeno il pareggio in una trasferta molto difficile. La posizione dell’allenatore è a rischio, mentre la squadra di Paulo Fonseca ha già dimostrato in stagione il suo valore e la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 17 dicembre 2020) La squadra di Gianpaolo in dieci dal 13?. Contro la sinfonia giallorossa l’orgoglio non basta3-1, Cronaca,ed– Ildi Marco Gianpaolo prova a rilanciarsi all’Olimpico contro unamolto solida. I, a soli 6 punti in classifica e appaiati con il Crotone ultimo, devono assolutamente ritrovare qualche risultato utile e provare a strappare almeno il pareggio in una trasferta molto difficile. La posizione dell’allenatore è a rischio, mentre la squadra di Paulo Fonseca ha già dimostrato in stagione il suo valore e la ...

