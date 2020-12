Prepararsi al Futuro: alla vigilia del suo 92° compleanno Piero Angela debutta su RaiPremium (Di giovedì 17 dicembre 2020) Piero Angela Il prossimo 22 dicembre compirà 92 anni ma Piero Angela non sembra avere alcuna intenzione di andare in pensione, al contrario il giornalista è pronto a debuttare con un nuovo programma di divulgazione. Da oggi, il giovedì alle 23.10 su Rai Premium, andrà in onda Prepararsi al Futuro, un nuovo appuntamento da lui ideato e condotto. Quattro puntate prodotte da Rai per il Sociale che affronteranno grandi temi, dal problema demografico allo sviluppo tecnologico, passando per il clima. Obiettivo di Angela è quello di far incontrare i giovani con grandi personaggi del nostro tempo ed aprire insieme un dialogo. “Prepararsi al Futuro è un programma molto particolare nasce da un’idea che avevo avuto qualche ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 dicembre 2020)Il prossimo 22 dicembre compirà 92 anni manon sembra avere alcuna intenzione di andare in pensione, al contrario il giornalista è pronto are con un nuovo programma di divulgazione. Da oggi, il giovedì alle 23.10 su Rai Premium, andrà in ondaal, un nuovo appuntamento da lui ideato e condotto. Quattro puntate prodotte da Rai per il Sociale che affronteranno grandi temi, dal problema demografico allo sviluppo tecnologico, passando per il clima. Obiettivo diè quello di far incontrare i giovani con grandi personaggi del nostro tempo ed aprire insieme un dialogo. “alè un programma molto particolare nasce da un’idea che avevo avuto qualche ...

