Pescatori liberati, centrodestra all'attacco: "Da Conte e Di Maio passerella indecente"

Roma, 17 dic – centrodestra all'attacco del governo giallofucsia per l'indecente passerella per i Pescatori di Mazara del Vallo liberati in Libia dopo un sequestro di ben 108 giorni. C'è poco da esultare, c'è poco da vantarsi: è una vergogna aver liberato i nostri connazionali con così tanto, colpevole ritardo. E invece il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, volati a Bengasi, pubblicano la foto dei 18 Pescatori e esultano sui social per la loro liberazione. Unanime la condanna di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. La mossa di Conte in vista dell'incontro-scontro con Renzi Il blitz del premier e del ministro degli Esteri è stato architettato per mettere subito il cappello sopra la ...

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - petergomezblog : #Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio volano a #Bengasi - Tg3web : Sono stati liberati, dopo più di cento giorni, i diciotto pescatori partiti da Mazara del Vallo e sequestrati in Li… - 1899ViaBerchet : RT @MT_Meli_: I 18 pescatori sono stati liberati non grazie a Conte e Di Maio, ma nonostante Conte e Di Maio. -