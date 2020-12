Natale a Napoli, bar e ristoranti chiusi alla vigilia: si valuta decisione con il Comune (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Saranno incrementati i controlli anti-Covid a Napoli in vista delle festività natalizie. Questa la decisione partorita nel tardo pomeriggio di ieri nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica svoltasi in Prefettura alla presenza del prefetto Marco Valentini. La decisione di aumentare le unità di vigilanza rientra, tuttavia, nella pianificazione già approvata nella riunione del Comitato del 2 dicembre scorso su specifici e mirati controlli in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, e sui mezzi di trasporto pubblico e privato. Oltre ai rinforzi che verranno utilizzati per l’intero periodo delle festività si valuta con il Comune di Napoli la possibile chiusura per la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Saranno incrementati i controlli anti-Covid ain vista delle festività natalizie. Questa lapartorita nel tardo pomeriggio di ieri nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica svoltasi in Prefetturapresenza del prefetto Marco Valentini. Ladi aumentare le unità di vigilanza rientra, tuttavia, nella pianificazione già approvata nella riunione del Comitato del 2 dicembre scorso su specifici e mirati controlli in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, e sui mezzi di trasporto pubblico e privato. Oltre ai rinforzi che verranno utilizzati per l’intero periodo delle festività sicon ildila possibile chiusura per la ...

Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - occhio_notizie : Tutti in fila per il test pre-cenone - il_Giangi : #Salvini lo ha già detto che il #sangue di #SanGennaro non si e sciolto perché ci stanno rubando il #Natale?… - reggiadicaserta : @_MiBACT @museitaliani @icom_italia @RaiScuola @tgr_campania @rep_napoli @Igers_Napoli @igerscampania @igerscaserta… - RedazioneLP : #ChristmasHorrorTour??: un viaggio nel lato oscuro del #Natale?? a #Napoli fatto di storie, personaggi e tradizioni m… -