Entra in funzione il più grande radiotelescopio della storia | la struttura è come 30 campi di calcio – Video

Il FAST, l'Aperture Spherical Telescope, è un gigantesco radiotelescopio costruito tra le montagne di Pingtang nel sud-ovest della Cina. La struttura copre l'area di circa trenta campi da calcio ed è costato 175 milioni di dollari. Questo strumento innovativo e unico al mondo è stato costruito in nove anni, intorno a esso ci sono cinque chilometri di silenzio radio dove non sono ammessi cellulari e computer. L'enorme struttura ha l'obiettivo di ospitare quanti più astronomi possibili per catturare i segnali radio emessi dai corpi celesti, in particolare le pulsar, stelle morte in rapida rotazione. Questo studio, infatti potrebbe consentire una migliore comprensione delle origini dell'universo e aiutare nella ricerca della vita aliena.

