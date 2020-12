Tina Cipollari al veleno contro Ida Platano dopo il gesto fatto con Riccardo a U&D (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Puntata turbolenta quella di Uomini e Donne in onda oggi 16 dicembre 2020. Nel programma, come sapevamo bene dalle anticipazioni, è tornato il fantasma di Ida Platano, se così possiamo dire. Chi sta seguendo questa edizione senza aver mai visto prima Uomini e Donne non sa che Riccardo Guarnieri e Ida hanno avuto una lunga e tormentata storia, passata anche per Temptation Island, che si era conclusa lo scorso inverno, prima del lockdown, con una proposta di fidanzamento da parte di Riccardo a Ida che la Platano aveva accettato con riserva. dopo l’idillio iniziale, poi l’addio e la fine della storia. Oggi abbiamo visto che Ida ha deciso di mandare un pacchetto a Uomini e Donne contenente l’anello che Riccardo le aveva regalato con un biglietto. Un gesto criticatissimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Puntata turbolenta quella di Uomini e Donne in onda oggi 16 dicembre 2020. Nel programma, come sapevamo bene dalle anticipazioni, è tornato il fantasma di Ida, se così possiamo dire. Chi sta seguendo questa edizione senza aver mai visto prima Uomini e Donne non sa cheGuarnieri e Ida hanno avuto una lunga e tormentata storia, passata anche per Temptation Island, che si era conclusa lo scorso inverno, prima del lockdown, con una proposta di fidanzamento da parte dia Ida che laaveva accettato con riserva.l’idillio iniziale, poi l’addio e la fine della storia. Oggi abbiamo visto che Ida ha deciso di mandare un pacchetto a Uomini e Donne contenente l’anello chele aveva regalato con un biglietto. Uncriticatissimo ...

Maria ha spiegato che Ida ha scritto anche un biglietto ma che non voleva che lo leggesse Riccardo. Al Guarnieri non è rimasto altro che prendere il pacchetto e accettare il gesto. Ma Tina ha sparato ...

Riccardo Guarnieri fa un’insinuazione su Ida: “Cadrebbe il personaggio”

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri su Ida Platano insinua: "Cadrebbe il personaggio" La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con Maria De Filippi ...

