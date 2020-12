Il Genoa frena il Milan | Inter batte Napoli ed è a -1 dalla vetta 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilpareggia sul campo del. L’ne approfitta,ile si porta a -1 dai ‘cugini’ rossoneri. Il ‘Diavolo’ riacciuffa per due volte i liguri, ma non va oltre il 2-2. La partita si accende nella ripresa e ci pensa un Destro in versione super a guarire ildal mal di gol, almeno per una notte. L’attaccante porta in vantaggio i suoi al 47?, iltrova il pari dopo cinque minuti con Calabria ma allo scoccare dell’ora i rossoblù mettono di nuovo la freccia grazie alla doppietta di Destro. A salvare l’imbattibilità e il primo posto in campionato delci pensa nel finale il giovane difensore Kalulu, ma il 2-2 non basta per mantenere l’a distanza di sicurezza. La squadra di Conte sorride grazie ...