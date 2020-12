William e Kate Middleton, la cartolina di Natale con i principini dice tutto (Foto) (Di martedì 15 dicembre 2020) Ogni anno la cartolina di Natale di William e Kate Middleton diventa sempre più bella e per fare gli auguri a tutti, con la speranza di chiudere questo 2020, ovviamente ci sono anche i principini. George, Charlotte e Louis che posano ancora una volta con mamma e papà e il risultato è incantevole. C’è però un piccolo giallo perché la cartolina del Natale 2020 di William e Kate non è ufficiale o forse non è ancora ufficiale perché non è stata condivisa dai duchi ma da una fan page sempre molto attenta e ripresa poi da tutti. Kensington Palace non ha ancora ufficialmente rilasciato l’immagine ma su Hello ci sono anche i dettagli degli auguri scritti a mano dal principe William d’Inghilterra e firmati ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020) Ogni anno ladididiventa sempre più bella e per fare gli auguri a tutti, con la speranza di chiudere questo 2020, ovviamente ci sono anche i. George, Charlotte e Louis che posano ancora una volta con mamma e papà e il risultato è incantevole. C’è però un piccolo giallo perché ladel2020 dinon è ufficiale o forse non è ancora ufficiale perché non è stata condivisa dai duchi ma da una fan page sempre molto attenta e ripresa poi da tutti. Kensington Palace non ha ancora ufficialmente rilasciato l’immagine ma su Hello ci sono anche i dettagli degli auguri scritti a mano dal principed’Inghilterra e firmati ...

VanityFairIt : Il terzogenito di Kate e William si starebbe preparando per iniziare l'asilo. Intanto, si è scatenato il «toto somi… - lillydessi : Kate Middleton, William e figli: la cartolina di Natale 2020 è bellissima - Vanity Fair Italia - fiamma1990 : @Ilamaiunagioia @atlanticavill Secondo me non daranno un nome classico...anche io ho votato per Filippo, ma a parte… - MafraLiga : RT @VanityFairIt: Unitissimi, dalla residenza di campagna di Amner Hallm, con una dedica al personale sanitario - FilippoCarmigna : Kate Middleton e William d’Inghilterra con i tre figli: è il debutto del piccolo Louis in società! -

Ultime Notizie dalla rete : William Kate Kate Middleton, William e figli: la cartolina di Natale 2020 è bellissima Vanity Fair Italia Pippa Middleton incinta: aspetta il secondo figlio

Pippa, sorella della duchessa di Cambridge Kate Middleton, aspetta il secondo figlio, dopo Arthur Michael William Matthews . E’ ufficiale la sorella di Kate, è incinta del secondo figlio. Si è sposata ... Pippa Middleton è incinta: un nuovo cugino per i principini di Cambridge

La sorella della duchessa Kate e il marito James Matthews sarebbero in attesa del secondo figlio. Il primo, Arthur MIchael Williams, era nato nel 2018 ... Pippa, sorella della duchessa di Cambridge Kate Middleton, aspetta il secondo figlio, dopo Arthur Michael William Matthews . E’ ufficiale la sorella di Kate, è incinta del secondo figlio. Si è sposata ...La sorella della duchessa Kate e il marito James Matthews sarebbero in attesa del secondo figlio. Il primo, Arthur MIchael Williams, era nato nel 2018 ...