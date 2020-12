Sci alpino: programma, orari e tv Alta Badia. Calendario con gigante e slalom (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo aver messo in archivio le gare della Val Gardena dedicate alla velocità, la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 proseguirà senza soluzione di continuità verso la sostanza natalizia spostandosi in Alta Badia, tappa imprescindibile del Circo Bianco. Nel prossimo weekend il programma sarà quanto mai fitto, gli uomini si trasferiranno sulle nevi italiane per la consueta doppietta Val Gardena-Val Badia. In sequenza vivremo un supergigante e la discesa sulla Saslong, quindi trasferimento sulla Gran Risa per l’imperdibile gigante di domenica, mentre lunedì toccherà allo slalom che, tra le altre cose, sarà replicato nella serata successiva in quel di Madonna di Campiglio. IN TV – La due giorni di gare della Val Badia sarà trasmessa in ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo aver messo in archivio le gare della Val Gardena dedicate alla velocità, la Coppa del Mondo di sci2020-2021 proseguirà senza soluzione di continuità verso la sostanza natalizia spostandosi in, tappa imprescindibile del Circo Bianco. Nel prossimo weekend ilsarà quanto mai fitto, gli uomini si trasferiranno sulle nevi italiane per la consueta doppietta Val Gardena-Val. In sequenza vivremo un supere la discesa sulla Saslong, quindi trasferimento sulla Gran Risa per l’imperdibiledi domenica, mentre lunedì toccherà alloche, tra le altre cose, sarà replicato nella serata successiva in quel di Madonna di Campiglio. IN TV – La due giorni di gare della Valsarà trasmessa in ...

